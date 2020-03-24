Adıyaman'da haşereyle mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, haşerenin en önemli

evresi olan larva döneminde ilaçlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler haşereyle

mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Haşereyle mücadelede en önemli evre olan larva döneminde haşerelerin üremelerinin

önüne geçmek için sürdürülen çalışmalar kapsamında su birikintileri, kuyular, bataklıklar ve

inşaat alanları gibi yerlerde ilaçlama çalışmalarını yapılırken, bu sayede sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı önlem alındığını belirtti.

Vatandaşlar ise erken başlayan çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine ve yetkililere



teşekkür etti.