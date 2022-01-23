Adıyaman'da hasta taşıyan ambulansın şoförünü darbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da hasta taşıyan ambulansın şoförünü darbeden şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Sümerevler Mahallesi'nde ambulansla hasta taşıyan Cumhur Bulut'u kendisine yol vermediği gerekçesiyle darbettikten sonra kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı.

Adresi ve kimliği tespit edilen zanlı İbrahim Halil G, ekiplerce gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Adıyaman'da kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü, hasta taşıyan ambulanstan yol istemiş, kar nedeniyle tek şeritten ilerleyen ambulans yol veremeyince, sürücü aracından inerek sağlık çalışanlarına yanındaki bıçakla tehditte bulunmuştu.

Ambulans sürücüsü Cumhur Bulut olayda darbedilmiş, hasta başka bir ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.