Adıyaman'da Hastanede Doktora Darp İddiası

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktoru darbettiği iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktoru darbettiği iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Polikliniğinde bir hasta yakını, doktor Serdar Olt'un yanına gelerek hastasını "hemen muayene etmesini" istedi.



Doktor Olt, içeride hastalar bulunduğunu, sıra beklemesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine hasta ve yakınları, doktorun sekreteriyle tartıştı.



Tartışmaları duyan doktor, odasından çıktığı sırada hasta ve hasta yakınları tarafından darbedildi.



Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Olt, durumu polis ekiplerine bildirdi.



Polis, olaya karıştığı tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

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