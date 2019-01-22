Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Hastanede Kavga: 4 Yaralı

Adıyaman'da Hastanede Kavga: 4 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da hasta yakınları ile güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Hastanede Kavga: 4 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da hasta yakınları ile güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret saati dışında görüşmeye gelen hasta yakınları ile hastanedeki güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine güvenlik görevlilerinden B.Ö, M.M, Z.D. ve M.F.Ö. yaralandı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince, kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:00 Kaynak: AA

Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Güncel
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