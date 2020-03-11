Adıyaman'da hastanelerde virüse karşı dezenfektanlı önlem - Son Dakika
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Adıyaman'da hastanelerde virüse karşı dezenfektanlı önlem

6 saat önce

Adıyaman'da hastanelerde virüse karşı dezenfektanlı önlemADIYAMAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde giriş ve çıkış noktalarında vatandaşların eline dezenfektan sıkılması kararı alındıTürkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi...

Adıyaman'da hastanelerde virüse karşı dezenfektanlı önlem

ADIYAMAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde giriş ve çıkış noktalarında vatandaşların eline dezenfektan sıkılması kararı alındı

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, görevli sağlık personelince hastaneye gelen ve hastaneden ayrılan vatandaşların eline dezenfektan sıkılması kararı aldı. Uygulamadan memnun kalan vatandaşlar, virüse karşı karşıya kalacakları en yüksek yerlerden birinin hastaneler olduğunu ve bunun için de dezenfektan kullandırılmanın çok etkili olacağını söylediler.

Adıyaman'da hastanelerde virüse karşı dezenfektanlı önlem

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adıyaman, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:56 Kaynak: DHA
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