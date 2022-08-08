Adıyaman'da kayıp 23 yaşındaki genç her yerde aranıyor - Son Dakika
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Adıyaman'da kayıp 23 yaşındaki genç her yerde aranıyor

08.08.2022 19:41
Adıyaman'da kayıp 23 yaşındaki genç her yerde aranıyor

Adıyaman'da hava almak için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki genç her yerde aranıyor.

Adıyaman'da hava almak için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki genç her yerde aranıyor.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün merkez Yeni Mahalle'de bulunan evinden hava almak için çıkan Mahmut Delibaş (23) bir daha eve dönmedi. Oğullarından haber alamayan ailesi, hayatından endişe ederek durumu polise bildirdi. Polis ekipleri gencin bulunması için çalışma başlattı. Delibaş Ailesi, haber alamadıkları çocuklarının yerini bilen ve görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerini istedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da kayıp 23 yaşındaki genç her yerde aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da kayıp 23 yaşındaki genç her yerde aranıyor - Son Dakika
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