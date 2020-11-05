Adıyaman'da havalandırma boşluğuna düşen kişi yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'da havalandırma boşluğuna düşen işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir otelde çalışan işçi E.D, dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü.
Otel çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, yaralı işçiyi bulunduğu yerden çıkardı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
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