Adıyaman'da havaya ateş açan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da havaya ateş açan şüpheli yakalandı

6 saat önce

Adıyaman'da havaya ateş eden zanlı gözaltına alındı.

Adıyaman'da havaya ateş açan şüpheli yakalandı, System.String[]

Adıyaman'da havaya ateş eden zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesi Eski Kahta Caddesinde havaya ateş ederek kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemesi sonucu zanlının 02 AAV 584 plakalı otomobil ile bölgeden ayrıldığı tespit edildi.

Ekipler şüpheliyi gözaltına alırken, araçta kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:54 Kaynak: AA
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