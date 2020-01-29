Adıyaman'da havaya ateş açan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adıyaman'da havaya ateş eden zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesi Eski Kahta Caddesinde havaya ateş ederek kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemesi sonucu zanlının 02 AAV 584 plakalı otomobil ile bölgeden ayrıldığı tespit edildi.

Ekipler şüpheliyi gözaltına alırken, araçta kuru sıkı tabanca ele geçirildi.