Adıyaman'da hayırsever iş adamı koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

Adıyaman'da hayırsever iş adamı Abuzer Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Adıyaman'da ağız ve diş hastanesi, okul, cami, özel harekat hizmet binası ve lojmanları, sağlık ocağı ve taziye evi yaptıran ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da yaptığı hayırlar için plaketle ödüllendirdiği Yıldırım Eğitim Vakfı Başkanı Abuzer Yıldırım, yaklaşık bir hafta önce Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yıldırım, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayırsever iş adamı Abuzer Yıldırım'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, "Adıyaman'dan bugün bir çınarı uğurluyoruz. Yaptığı eserlerle... Abuzer Yıldırım yardımsever, vatansever, insan dostu. Allah rahmet eylesin." paylaşımında bulundu.