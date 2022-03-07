Adıyaman'da hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

07.03.2022 18:19
Adıyaman'da hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kayalık Mahallesi'nde 7 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, çevredeki kamera kayıtlarını incelemeleri sonucunda küçükbaş hayvanların bir otomobille çalındığını belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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