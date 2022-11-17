ADIYAMAN'DA HAYVAN PAZARI ŞAP HASTALIĞI NEDENİYLE KAPATILDI - Son Dakika
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ADIYAMAN'DA HAYVAN PAZARI ŞAP HASTALIĞI NEDENİYLE KAPATILDI

17.11.2022 12:03

ADIYAMAN'da, ortaya çıkan şap hastalığı nedeniyle Hayvan Pazarı geçici olarak kapatıldı.

ADIYAMAN'da, ortaya çıkan şap hastalığı nedeniyle Hayvan Pazarı geçici olarak kapatıldı.

Kentte çift tırnaklı hayvanlarda şap hastalığının görülmesi üzerine çift tırnaklı sığır, koyun, keçi gibi hayvan hareketleri, ikinci bir emre kadar durduruldu.

Şap hastalığının çıkması sebebiyle, enfeksiyonun yayılma zincirini kırmak ve olası salgınların önüne geçmek için güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde uygulanmasına kararı ile Adıyaman Belediyesi Hayvan Pazarı geçici olarak kapatıldı.

Kaynak: DHA
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Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADIYAMAN'DA HAYVAN PAZARI ŞAP HASTALIĞI NEDENİYLE KAPATILDI - Son Dakika

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