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Adıyaman'da hayvan pazarlarında Kurban Bayramı hareketliliği sürüyor - Son Dakika

Adıyaman'da hayvan pazarlarında Kurban Bayramı hareketliliği sürüyor

14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:11
Adıyaman'da hayvan pazarlarında Kurban Bayramı hareketliliği sürüyor, System.String[]

Adıyaman'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala besicilerin kurbanlık satışları devam ediyor.

Adıyaman'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala besicilerin kurbanlık satışları devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan gelen besiciler, uzun emeklerle yetiştirdikleri hayvanlarını iyi fiyatlara satabilmek için çaba gösteriyor. Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarda en büyük rağbet büyükbaş hayvanlarına oluyor.

Küçükbaş hayvanların nadir bulunduğu pazarda vatandaşla satıcı arasında sıkı pazarlıklar yaşanırken, büyükbaş hayvanların fiyatları 10 bin ila 30 bin lira arasında değişiyor.

Besicilik yapan Ramazan Fırat, birkaç yıldan beri ilk defa bu kadar hareketli bir pazar gördüklerini, rağbetin çok olduğunu, fiyatların ise mümkün olduğu kadar alıcıları zora sokmayacak bir şekilde yapıldığını belirtti.

Siverek'ten Kahta ilçesine hayvan satışı yapmak için geldiğini belirten Ahmet Saygılı da Nissibi Köpürüsü'nün yapılmasıyla beraber ulaşımın daha kısa ve güzel olmasından dolayı her hafta Kahta ilçesine geldiğini ve satış beklediğini ifade etti.

Canlı hayvan pazarına kurbanlık almak için gelen Bayram Uçurum ise Malatya'dan Kahta'ya geldiğini, buradaki akrabalarıyla beraber büyükbaş hayvan alımı yapmak istediğini belirtti.

Kurban Bayramı, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da hayvan pazarlarında Kurban Bayramı hareketliliği sürüyor - Son Dakika


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