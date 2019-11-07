Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da hayvan ve fıstık hırsızlığına 3 gözaltı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da hayvan ve fıstık hırsızlığına 3 gözaltı

Adıyaman'da hayvan ve fıstık hırsızlığına 3 gözaltı

6 saat önce

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde 1 büyükbaş hayvan, 2,5 ton Antep fıstığı ve otomobillerden plaka çalan 3 şüpheli, jandarmanın yaptığı operasyon ile gözaltına alındı.

Adıyaman'da hayvan ve fıstık hırsızlığına 3 gözaltı, System.String[]

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde 1 büyükbaş hayvan, 2,5 ton Antep fıstığı ve otomobillerden plaka çalan 3 şüpheli, jandarmanın yaptığı operasyon ile gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çiftçilerin 1 büyükbaş hayvanı ile topladığı Antep fıstıklarını çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin kaçtığı kamyoneti Besni- Gaziantep yolunun 15'nci kilometresinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 büyükbaş hayvan, 2,5 ton Antep fıstığı ve otomobillerden sökülen 2 plaka ele geçirildi. Çalıntı mallara el koyan jandarma araçtaki 3 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.


Gaziantep, Jandarma, Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:37 Kaynak: DHA
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