Adıyaman'da hayvanlarda "üç gün hastalığı" görülmesi üzerine uyarı yapıldı - Son Dakika

Adıyaman'da bazı köylerdeki hayvanlarda "üç gün hastalığı" görülmesi üzerine uyarı yapıldı.

Merkeze bağlı Kuyulu, Gümüşkaya ve Işıklı köylerindeki büyükbaş hayvanlarda yüksek ateş ve bazı rahatsızlıklar görüldü.

Köylülerin ihbarıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, hayvanlarda sinek ısırmasıyla bulaşan üç gün hastalığı tespit edildi.

Ekipler muhtarlarla birlikte köyleri gezerek hayvan sahiplerine uyarılarda bulundu.

Öte yandan, cami hoparlörlerinden de büyükbaş hayvanlarda sinek ısırmasıyla yüksek ateş, halsizlik, iştahsızlık, ağız burun akıntısı ve ölüm gibi sonuçları olan hastalıkla en iyi mücadele yönteminin sinek ilacı olduğu; ahırların, çevresinin ve atıkların ilaçlanması istendi.

Uyarılarda hayvanların temiz su ve yemlerle beslenmesi gerektiği, hasta olan hayvanlar için veteriner hekimlerle iletişime geçilebileceği kaydedildi.