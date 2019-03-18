Adıyaman'da Hdp'li Aday ve 3 Kişiye Terör Propagandasından Gözaltı
29 dakika önce
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde jandarma, terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiası ile aralarında Pınarbaşı Belde Belediye Başkan adayı HDP'li H.U.'nun da aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.
Adıyaman
'ın Çelikhan
ilçesinde jandarma, terör örgütü PKK
propagandası yaptığı iddiası ile aralarında Pınarbaşı Belde Belediye Başkan adayı HDP
'li H.U.'nun da aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. İl Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler terör örgütü PKK propagandası yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Çelikhan'ın Pınarbaşı Beldesi Belediye Başkan adayı HDP'li H.U'nun da aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. H.U.'nun seçim çalışmalarını yürütürken terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürüldü.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:00 Kaynak: DHA
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