Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Heyelan

Adıyaman'da Heyelan

1 saat önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, etkili olan şiddetli yağış heyelana yol açtı.

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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, etkili olan şiddetli yağış heyelana yol açtı.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Sakız köyü mevkisinde meydana heyelanda, Sincik- Malatya kara yolu ulaşıma kapandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda yolu açtı.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:15 Kaynak: AA

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