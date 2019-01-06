Adıyaman'da Heyelan
1 saat önce
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, etkili olan şiddetli yağış heyelana yol açtı.
Adıyaman
'ın Sincik
ilçesinde, etkili olan şiddetli yağış heyelana yol açtı.
İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Sakız köyü mevkisinde meydana heyelanda, Sincik- Malatya
kara yolu ulaşıma kapandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda yolu açtı.
Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:15 Kaynak: AA
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