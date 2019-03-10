Adıyaman'da Heyelan
1 saat önce
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana gelen heyelanda üç iş makinesi ve bir kamyon toprak altında kaldı.
Adıyaman
'ın Sincik
ilçesinde meydana gelen heyelanda üç iş makinesi ve bir kamyon toprak altında kaldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hüseyinli köyü Çağlayan
mezrası yakınlarında yağışlardan dolayı heyelan yaşandı.
Ölen veya yaralanan olmayan heyelanda, bir elektrik santrali firmasına ait 3 iş makinesi ve bir kamyon toprak altında kaldı.
Öte yandan, firmaya ait personelin, toprak altında kalan makineleri çıkarmak için çalışma başlattığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:33 Kaynak: AA
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