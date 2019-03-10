Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Heyelan

Adıyaman'da Heyelan

1 saat önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana gelen heyelanda üç iş makinesi ve bir kamyon toprak altında kaldı.

Adıyaman'da Heyelan, System.String[]
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana gelen heyelanda üç iş makinesi ve bir kamyon toprak altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hüseyinli köyü Çağlayan mezrası yakınlarında yağışlardan dolayı heyelan yaşandı.

Ölen veya yaralanan olmayan heyelanda, bir elektrik santrali firmasına ait 3 iş makinesi ve bir kamyon toprak altında kaldı.

Öte yandan, firmaya ait personelin, toprak altında kalan makineleri çıkarmak için çalışma başlattığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:33 Kaynak: AA

Sincik, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih'te Polis, Tartıştığı İş Yeri Sahibini Silahla Vurdu Eğlence Mekanına Gelen Polis, Güvenlik Görevlisini Vurdu

Binali Yıldırım, Alevilerden Böyle Oy İstedi: Adımda Ali Var Erdoğan'ın "Teröristlerce Tokatlanan Belediye Başkanı" Dediği Kişi HDP'li Baydemir Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 18:38:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Heyelan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]