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Adıyaman'da hırsızlık

1 saat önce

Adıyaman'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.

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Adıyaman'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Selim, Kayalık ve Mehmet Akif mahallerinde eve girerek para ve kolye hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kadın şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtları ile görgü tanıklarının ifadelerini inceleyen ekipler, kent merkezi Bozbey yolu üzerinde şüphelilerden İ.P. ve P.Ö'yü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan yaşı küçük olduğu belirtilen S.Ö'nün hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:12 Kaynak: AA
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