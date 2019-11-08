Adıyaman'da hırsızlık
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ev ve kamu kurumundan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:02 Kaynak: AA
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ev ve kamu kurumundan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı ilçesinde ev ve kamu kurumlarında meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler zanlının M.O. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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