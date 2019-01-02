Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Hırsızlık İddiası

Adıyaman'da Hırsızlık İddiası

45 dakika önce

Adıyaman'da 3 kişi, İl Sağlık Müdürlüğü, okul ve büfeden iki bilgisayar, sigara ve para çaldıkları iddiasıyla yakalandı.

Adıyaman'da Hırsızlık İddiası, System.String[]
Adıyaman'da 3 kişi, İl Sağlık Müdürlüğü, okul ve büfeden iki bilgisayar, sigara ve para çaldıkları iddiasıyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü ve 100. Yıl İlkokulunda iki bilgisayar ve yazıcının çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin B.K. olduğunu belirledi.

Şüpheli, kent merkezinde yakalandı.

Bir diğer hırsızlık olayındaysa Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan bir büfeye giren iki şüpheli, büfede bulunan 8 karton sigara ve kasada bulunan 150 lirayı çaldı.

Güvenlik kameralarını inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda Mehmet Sefa K. ve M.Ç, adlı şüphelileri Turgut Reis Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Mehmet Sefa K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.Ç. ile B.K. ise serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:38 Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa
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