Adıyaman'da Hırsızlık İddiası

Adıyaman
'ın Gerger
ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3'ü kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Gerger İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi
'nde Güli Memiş'in evine girerek cüzdan içerisindeki 26 bin lirayı çaldıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis
ve jandarma ekipleri, ortak düzenledikleri operasyonla İ.K, T.G, A.G. ve Ş.G. isimli şüphelileri, Gerger İmam Hatip Ortaokulu yakınında yakaladı.
Şüphelilerin üst aramasında ve yanlarında bulundurdukları çuval içerisinde 2 bin 500 lira, bir miktar ziynet eşyası ve cep telefonu ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.