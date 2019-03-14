Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Hırsızlık İddiası

Adıyaman'da Hırsızlık İddiası

1 saat önce

Adıyaman'da arı kovanlarını çaldığı iddiasıyla 1 zanlı, tutuklandı.

Adıyaman'da Hırsızlık İddiası, System.String[]
Adıyaman'da arı kovanlarını çaldığı iddiasıyla 1 zanlı, tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Zey köyünde arı kovanlarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayın aydınlatılması amacıyla detaylı çalışma sonucu elde ettiği deliller neticesinde arı kovanlarını çalan şüphelinin H.B. olduğunu tespit etti.

Yapılan araştırmalar sonucu 13 arı kovanı Zey köyüne bağlı Kızılben mezrasında ele geçirilerek sahibi Y.S'ye teslim edildi.

Gözaltına alınan H.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:58 Kaynak: AA

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