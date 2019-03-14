Adıyaman'da Hırsızlık İddiası

Adıyaman
'da arı kovanlarını çaldığı iddiasıyla 1 zanlı, tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Zey köyünde arı kovanlarının çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, olayın aydınlatılması amacıyla detaylı çalışma sonucu elde ettiği deliller neticesinde arı kovanlarını çalan şüphelinin H.B. olduğunu tespit etti.
Yapılan araştırmalar sonucu 13 arı kovanı Zey köyüne bağlı Kızılben mezrasında ele geçirilerek sahibi Y.S'ye teslim edildi.
Gözaltına alınan H.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.