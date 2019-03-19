Adıyaman'da Hırsızlık İddiası

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 zanlı, okul kantininden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 zanlı, okul kantininden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Kahta ilçesi Girne Mahallesi'nde bulunan Girne Ortaokulu ve GAP Anadolu Lisesindeki okul kantininde bilgisayar, bir miktar para ve flash diskin çalınmasının ardından çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren iki şüphelinin kimliğini tespit etti.



Gözaltına alınan M.K. (19) ve A.K (18), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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