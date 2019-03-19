Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Hırsızlık İddiası

Adıyaman'da Hırsızlık İddiası

53 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 zanlı, okul kantininden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

Adıyaman'da Hırsızlık İddiası, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 zanlı, okul kantininden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kahta ilçesi Girne Mahallesi'nde bulunan Girne Ortaokulu ve GAP Anadolu Lisesindeki okul kantininde bilgisayar, bir miktar para ve flash diskin çalınmasının ardından çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren iki şüphelinin kimliğini tespit etti.

Gözaltına alınan M.K. (19) ve A.K (18), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:14 Kaynak: AA

Kahta, Adıyaman, Güncel
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