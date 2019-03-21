Adıyaman'da Hırsızlık İddiası

Adıyaman'da bir depoda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Adıyaman'da bir depoda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli, gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle'de Orhan Gazi Doğan'a ait bir depoda piyasa değeri 72 bin lira olan 4 bin 500 konserve ve yaklaşık olarak 72 bin lira değerinde fasulye çalınması üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, yaptıkları çalışmalarda depodan çalınan malzemelerin kent merkezinde bir iş yerine satıldığı ihbarı üzerine şüphelilerden K.C, Z.B.B, V.G. ve F.T'yi yakaladı.



Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.



Öte yandan, çalınan malzemelerin savcılık talimatı ile iş yeri sahibi Orhan Gazi Doğan'a teslim edildiği öğrenildi.

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