Adıyaman'da Hırsızlık İddiası

Adıyaman
'da bir iş yerinden alkollü içecek çaldığı iddia edilen zanlı, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezindeki markete giren bir şüpheli, alkollü içeceklerin satıldığı bölüme gelerek yanında bulunan poşete ürün saklamaya başladı.
Şüpheliyi fark eden market görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Olkan Çağrı Ö'yü (22) hırsızlık yaptığı iddiasıyla, gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin alkollü içecek satılan bölüme gelip ürünleri poşetine koyduğu görülüyor.