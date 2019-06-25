Adıyaman'da hırsızlık iddiası
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:03 Kaynak: AA
'ın Kahta
ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.
İlçe merkezindeki üç ayrı ekmek fırınının kasasından para çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin A.B. (19) ve F.K. (18) olduğunu belirledi. Polis
ekipleri, şüphelileri ilçe merkezinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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