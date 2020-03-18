Adıyaman'da hırsızlık iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da hırsızlık iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Adıyaman'da hırsızlık iddiasıyla 2 kişi yakalandı

6 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da hırsızlık iddiasıyla 2 kişi yakalandı, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Güneşkaş köyünde I.A, H.Ç. ve F.H'nin ikametlerinden inşaat demirleri çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan ekipler, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen S.A. ve H.B'yi yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çaldıkları malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere, İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, çaldıkları malzemeler de sahiplerine teslim edildi.

Adıyaman, Jandarma, Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:04 Kaynak: AA

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