Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Hırsızlık Operasyonu: 1 Tutuklama

Adıyaman'da Hırsızlık Operasyonu: 1 Tutuklama

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, bir işyerini soyan hırsızlık şüphelisi 2 kişi jandarma tarafından yakalandı, şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Adıyaman'da Hırsızlık Operasyonu: 1 Tutuklama, System.String[]
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, bir işyerini soyan hırsızlık şüphelisi 2 kişi jandarma tarafından yakalandı, şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Gölbaşı-Malatya karayolu üzerindeki bir işyerinden ocak, buzdolabı, araç yıkama makinesi ve demir rafların çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri olay yerine gitti. Yapılan incelemede işyerini A.G. ve U.G.'nin soyduğu tespit edildi. Operasyonla gözaltına alınan A.G. ve U.G.'nin evlerinde yapılan aramalarda ise çalınan malzemeler ele geçirildi. Jandarmadaki sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, U.G. ise serbest bırakıldı. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:10 Kaynak: DHA

Malatya, Jandarma, Adıyaman, Güncel
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