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Adıyaman'da hırsızlık operasyonu

38 dakika önce

Adıyaman'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da hırsızlık operasyonu, System.String[]

Adıyaman'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler S.B, İ.A. ve K.B'yi kent merkezinde yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında evden çaldıkları öne sürülen 800 lira ve 3 plastik kapı açma aparatı ile 8 anahtar ele geçirildi.

Benzer suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu öğrenilen zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:40 Kaynak: AA
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