Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

28.03.2022 13:43
Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, A.Y'ye ait iş yerinden akü ve madeni yağ çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri M.A. ile C.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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