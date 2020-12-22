Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da bir eve girerek hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki bir eve girerek hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmaları sonucu E.F, M.G.K. ve M.N.E.'yi kent merkezindeki adreslerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.N.E. ve E.F. tutuklanırken M.G.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.