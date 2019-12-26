Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Adıyaman'da hırsızlık iddiasıyla 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde kombi ve şofben çalınması olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları operasyonda şüphelilerden 3 kişiyi kent merkezinde, bir kişiyi ise Gaziantep'te yakaladı.

Gözaltına alınan S. E, C.E, A.A. ve M.S.S'nin yapılan incelemesinde, çok sayıda hırsızlık olayından kayıtları olduğu belirlendi.

Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.