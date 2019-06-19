Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

1 saat önce

Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı, System.String[]
Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde G.Ç'ye ait bir evde 5 bin lira değerindeki ziynet eşyasının çalınması olayının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
Mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin B.B. (17) olduğunu tespit etti.
Ekipler şüpheliyi kent merkezindeki evinde yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:14 Kaynak: AA
Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel
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