Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda olayın şüphelisi olduğu öne sürülen B.G. yakalanarak gözaltına alındı.

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