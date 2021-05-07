Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Çalınan bisikletler ise sahiplerine teslim edildi.

Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarında yaptıkları inceleme sonucu şüpheli R.D'yi (26) tespit etti.

Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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