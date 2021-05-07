Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı adreslerde 3 bisikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarında yaptıkları inceleme sonucu şüpheli R.D'yi (26) tespit etti.
Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Çalınan bisikletler ise sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA
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