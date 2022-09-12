Adıyaman'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Adıyaman'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bağdere köyündeki bir iş yerinde hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, çalışmaları sonucu şüphelinin kimliğini tespit etti.
Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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