Adıyaman'da hırsızlık zanlıları tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fırat mahallesi Ebu Sadık caddesi üzerinde bir evde hırsızlık yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarında yaptıkları çalışmada, şüphelileri tespit etti.
Adreslerine yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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