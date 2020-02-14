Adıyaman'da hırsızlık zanlısı 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da hırsızlık zanlısı 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da hırsızlık zanlısı 8 kişi tutuklandı

6 saat önce

Adıyaman'da hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 9 zanlıdan 8'i cezaevine gönderildi.

Adıyaman'da hırsızlık zanlısı 8 kişi tutuklandı, System.String[]

Adıyaman'da hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 9 zanlıdan 8'i cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, telefoncu dükkanı ve okul kantini ile Yunus Emre Mahallesi, Atatürk Bulvarı ve Malatya Caddesi'nde olmak üzere 5 farklı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 8 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 mobil tablet, 17 kilogram tütün ve 5 tespih ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:54 Kaynak: AA
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