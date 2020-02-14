Adıyaman'da hırsızlık zanlısı 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da hırsızlık zanlısı 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da hırsızlık zanlısı 8 kişi tutuklandı

6 saat önce

Adıyaman'da 5 farklı yerden hırsızlık gerçekleştiren 9 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman'da hırsızlık zanlısı 8 kişi tutuklandı, System.String[]

Adıyaman'da 5 farklı yerden hırsızlık gerçekleştiren 9 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik müşterek çalışma yaptı. Çalışma sonrasında yapılan operasyonda telefoncu dükkanı ve okul kantini ile Yunus Emre Mahallesi, Atatürk Bulvarı ve Malatya Caddesinde olmak üzere 5 farklı işyerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 9 şüpheli şahıs yakalandı.


Polis tarafından yapılan aramalarda 3 adet mobil tablet, 17 kilo tütün ve 5 adet tesbih ele geçirildi.


Olaylarla ilgili 9 şüpheli şahıs yakandı. Şahıslar sorgulamalarının ardından adli makamlar sevk edildi. Şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:28 Kaynak: İHA
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