Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesi tarafından "Hızır Lokması" etkinliği düzenlendi.

Yeni Mahalle Cemevi'nde "Hızır Orucu"nun son günü olması dolayısıyla düzenlenen etkinlikte lokma dağıtıldı ve dua edildi.

Vali Aykut Pekmez, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliği önemine dikkati çekerek, "Hızır lokmasının huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman'da birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha da pekişmesine vesile olmasını ve Hızır Ayı dolayısıyla tutulan oruçların hak katında kabul olmasını dileyerek, bu ulvi atmosferin oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Programa, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Zafer Yener, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.