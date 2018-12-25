Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Hoparlörden Yağış Uyarısı

Adıyaman'da Hoparlörden Yağış Uyarısı

32 dakika önce

- Adıyaman'da hoparlörden yağış uyarısıADIYAMAN - Adıyaman'da belediye hoparlöründen şiddetli yağış beklendiği duyurularak, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

- Adıyaman'da hoparlörden yağış uyarısı

ADIYAMAN - Adıyaman'da belediye hoparlöründen şiddetli yağış beklendiği duyurularak, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
Elazığ Meteoroloji 13 Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Adıyaman'da yağışla ilgili yapılan bilgilendirme sonrası Adıyaman Belediyesi hoparlöründen yapılan anons ile vatandaşlar uyarıldı. Şiddetli yağış beklendiği belirtilen anonsta, vatandaşlara yağış, fırtına ve buzlanmaya karşı tedbirlerinin almaları konusunda hatırlatmalarda bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:40 Kaynak: İHA

Adıyaman, Genel
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