Adıyaman'da Hoparlörden Yağış Uyarısı
32 dakika önce
- Adıyaman'da hoparlörden yağış uyarısıADIYAMAN - Adıyaman'da belediye hoparlöründen şiddetli yağış beklendiği duyurularak, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
- Adıyaman
'da hoparlörden yağış uyarısı
ADIYAMAN - Adıyaman'da belediye hoparlöründen şiddetli yağış beklendiği duyurularak, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Elazığ
Meteoroloji 13 Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Adıyaman'da yağışla ilgili yapılan bilgilendirme sonrası Adıyaman Belediyesi hoparlöründen yapılan anons ile vatandaşlar uyarıldı. Şiddetli yağış beklendiği belirtilen anonsta, vatandaşlara yağış, fırtına ve buzlanmaya karşı tedbirlerinin almaları konusunda hatırlatmalarda bulunuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:40 Kaynak: İHA
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