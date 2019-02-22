Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Horoz Hırsızlığı İddiası

Adıyaman'da Horoz Hırsızlığı İddiası

57 dakika önce

Adıyaman'da horoz çaldığı iddiasıyla 1 şüpheli, gözaltına alındı.

Adıyaman'da Horoz Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Adıyaman'da horoz çaldığı iddiasıyla 1 şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'nde H.T'ye ait 3 horozun çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucu Malazgirt Mahallesi'nde bir horoz buldu. Olayla ilgili 1 şüpheli, gözaltına alındı.

Diğer horozların ve olayla ilgili şüphelilerin bulunması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:56 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Yeşilyurt Mahallesi, Adıyaman, Güncel
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