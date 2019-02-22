Adıyaman'da Horoz Hırsızlığı İddiası

Adıyaman'da horoz çaldığı iddiasıyla 1 şüpheli, gözaltına alındı.

Adıyaman'da horoz çaldığı iddiasıyla 1 şüpheli, gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'nde H.T'ye ait 3 horozun çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.



Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucu Malazgirt Mahallesi'nde bir horoz buldu. Olayla ilgili 1 şüpheli, gözaltına alındı.



Diğer horozların ve olayla ilgili şüphelilerin bulunması için çalışmalar sürüyor.

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