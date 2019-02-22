Adıyaman'da Horoz Hırsızlığı İddiası
57 dakika önce
Adıyaman'da horoz çaldığı iddiasıyla 1 şüpheli, gözaltına alındı.
Adıyaman'da horoz çaldığı iddiasıyla 1 şüpheli, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'nde H.T'ye ait 3 horozun çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.
Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucu Malazgirt Mahallesi'nde bir horoz buldu. Olayla ilgili 1 şüpheli, gözaltına alındı.
Diğer horozların ve olayla ilgili şüphelilerin bulunması için çalışmalar sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:56 Kaynak: AA
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