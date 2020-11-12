Adıyaman'da hurma hasadı başladı - Son Dakika

Adıyaman'da hurma hasadı başladı

12.11.2020 09:55
Adıyaman'da hurma hasadı başladı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Trabzon Hurması hasadı başladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Trabzon Hurması hasadı başladı.

Vali Mahmut Çuhadar, Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal ve ilçe yöneticileri ile birlikte Gölbaşı ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyüne giderek hurma üreticisi Muhterem Teymur adlı çiftçinin bahçesinde Trabzon Hurması Hasadına katıldı.

Vali Çuhadar, Gölbaşı ilçesi Bağlarbaşı Köyünde tamamen doğal ve organik olarak yetiştirilen Muhterem Teymur'a ait bahçeyi gezerek, hurma ağacına çıkıp hurmaları dalından koparıp hasada katıldı, hurmanın üretimi ile hasat, tasnif, paketleme ve sevk işlemleri hakkında bilgi aldı.

Gölbaşı ilçesinin ürün çeşitliliği bakımından zengin ve hurma üretimi için her yönüyle elverişli olduğunu kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, "Birçok ürünün ticari manada, kapama bahçe olarak, yetiştirildiği Adıyaman'da meyvecilik sektörü hızla gelişmeye devam ediyor. Daha önce badem, fıstık, ceviz ve nar hasadından sonra bugünde Trabzon Hurması hasadını gerçekleştiriyoruz. Her hurma ağacı ortalama 100 kilogram ürün veriyor. Çiftçilerimiz bu yıl dekar başına 3 ton ürün bekliyor. Burada tamamen doğal olarak yetişen Trabzon hurmasının katma değerini ve kalitesini artırmak amacıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve valiliğimiz işbirliğinde Gölbaşı ilçemizde Gölbaşı Meyve Kurutma ve Paketleme Tesisi Projesini hayata geçiriyoruz. Bu sayede hem çiftçilerimiz hem de Adıyaman ekonomisi kazanmış olacak. Bu proje ile üreticimizin bütçesine daha fazla katkı sağlamak istiyoruz. Sezonun hayırlı ve üreticilerimize bereketli olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşma sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve GAP İdaresi Yetkilisi Faruk Alan arasında Gölbaşı Meyve Kurutma ve Paketleme Tesisi Projesi İşbirliği protokolü imzalandı. - ADIYAMAN

Adıyaman'da hurma hasadı başladı
Adıyaman'da hurma hasadı başladı

Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Trabzon, Hurma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da hurma hasadı başladı - Son Dakika


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