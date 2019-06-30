Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da husumetli aileler barıştı
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Adıyaman'da husumetli aileler barıştı

1 saat önce

Adıyaman'da husumetli aileler barıştıAdıyaman'da, aralarında husumet bulunan iki aile, kanaat önderlerinin çabalarıyla barıştırıldı.

Adıyaman'da husumetli aileler barıştı
Adıyaman'da, aralarında husumet bulunan iki aile, kanaat önderlerinin çabalarıyla barıştırıldı.
Karapınar Cem Evinde düzenlenen programa; Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, CHP İl Başkanı Deniz Çakmak, Alevi Kültür Dernekleri Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi, STK temsilcileri, kanaat önderleri ile husumetli olan Çiftçi ve Eren aileleri katıldı.
2 ay önce 1 kişinin ölmesiyle başlayan husumetin sonlandırılmasına katkı sağlayan kanaat önderleri barışın tüm dünyaya halim olmasını diledi.
Adıyaman'da husumetli aileler barıştı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 07:55 Kaynak: DHA
Cumhuriyet Halk Partisi, İskender Yıldırım, Karapınar, Adıyaman, Güncel
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