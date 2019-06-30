Adıyaman'da husumetli aileler barıştı
1 saat önce
Adıyaman'da husumetli aileler barıştıAdıyaman'da, aralarında husumet bulunan iki aile, kanaat önderlerinin çabalarıyla barıştırıldı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 07:55 Kaynak: DHA
'da husumetli aileler barıştı
Adıyaman'da, aralarında husumet bulunan iki aile, kanaat önderlerinin çabalarıyla barıştırıldı. Karapınar
Cem Evinde düzenlenen programa; Gölbaşı
Belediye Başkanı İskender Yıldırım
, CHP İl Başkanı Deniz Çakmak
, Alevi Kültür Dernekleri Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi, STK temsilcileri, kanaat önderleri ile husumetli olan Çiftçi ve Eren aileleri katıldı.
2 ay önce 1 kişinin ölmesiyle başlayan husumetin sonlandırılmasına katkı sağlayan kanaat önderleri barışın tüm dünyaya halim olmasını diledi.
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