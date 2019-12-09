Adıyaman'da "Huzur 02" uygulaması
6 saat önce
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Huzur 02" uygulaması gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:04 Kaynak: AA
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Huzur 02" uygulaması gerçekleştirildi.
Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada, 3 bin 146 kişinin sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.
Kontrol edilen 570 araçtan 12'sine ceza uygulandı.
Öte yandan 40 umuma açık işyeri kontrol edildi.
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