Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da "Huzur 02" uygulaması
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Adıyaman'da "Huzur 02" uygulaması

6 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Huzur 02" uygulaması gerçekleştirildi.

Adıyaman'da

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Huzur 02" uygulaması gerçekleştirildi.

Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada, 3 bin 146 kişinin sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

Kontrol edilen 570 araçtan 12'sine ceza uygulandı.

Öte yandan 40 umuma açık işyeri kontrol edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:04 Kaynak: AA
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