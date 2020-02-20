Adıyaman'da huzur uygulamaları - Son Dakika

Adıyaman'da huzur uygulamaları
7 saat önce
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Huzur Timleri tarafından huzur uygulamaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:35 Kaynak: İHA
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Huzur Timleri tarafından huzur uygulamaları devam ediyor.
Kent merkezinde farklı noktalarda uygulamalar gerçekleştiren huzur timleri durumundan şüphelendikleri kişilerin GBT sorgularını ve üst aramalarını gerçekleştiriyor. Huzur Timleri tarafından yapılan uygulamalar kapsamında son 1 ayda, çeşitli suçlardan aranmaları bulunan yaklaşık 10 kişi yakalandığı öğrenildi. Huzur Timleri tarafından uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi. - ADIYAMAN
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