Adıyaman'da Huzur" uygulaması
1 saat önce
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:36 Kaynak: AA
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.
Uygulamaya 275 personel katılırken, 2 bin 811 kişinin sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.
Uygulamada kontrol edilen 719 araçtan 13'üne cezai işlem uygulandı.
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