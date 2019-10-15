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Adıyaman'da Huzur" uygulaması

1 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Adıyaman'da Huzur

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamaya 275 personel katılırken, 2 bin 811 kişinin sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

Uygulamada kontrol edilen 719 araçtan 13'üne cezai işlem uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:36 Kaynak: AA
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