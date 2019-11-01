Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da, huzur uygulaması yapıldı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da, huzur uygulaması yapıldı

Adıyaman'da, huzur uygulaması yapıldı

7 saat önce

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Adıyaman'da, huzur uygulaması yapıldı, System.String[]

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur uygulaması gerçekleştirildi.


Huzur uygulaması, güvenliğin sağlanması, huzur ve güven ortamının devamı, milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah veya eşyanın tespiti ile aranan şahısların yakalanması ve halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapıldı.


Adıyaman'ın giriş çıkışlarında ve umuma açık yerlerde il merkezinde gerçekleştirilen uygulamada bir çok kişinin kimlik kontrolü yapılırken şüpheli görülen kişilerinde üst aramaları gerçekleştirildi. Aynı zamanda polis ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen ve daha sonra durdurulan araçlar ise didik didik aranarak incelendi. - ADIYAMAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:41 Kaynak: İHA
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