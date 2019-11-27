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Adıyaman'da huzur uygulaması yapıldı

6 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Türkiye Güven Huzur ve Huzur 02" uygulaması gerçekleştirildi.

Adıyaman'da huzur uygulaması yapıldı, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Türkiye Güven Huzur ve Huzur 02" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte, 1 Ekim ile 27 Kasım 2019 tarihleri arasında "Türkiye Güven Huzur ve Huzur-02" uygulamaları gerçekleştirirdi.

Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada, 25 bin 370 kişinin sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalandı.

Kontrol edilen 4 bin 259 araçtan 110'una ceza uygulandı.

Umuma açık 734 iş yeri kontrol edilirken, 10 iş yerine idari işlen yapıldı.

Öte yandan şüpheliler üzerinde 1 kuru sıkı tabanca, ile 33 mermi ele geçirildiği bildirildi.

Adıyaman, Türkiye, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:12 Kaynak: AA
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