Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da "Huzur ve Güven" Uygulaması

Adıyaman'da "Huzur ve Güven" Uygulaması

26 dakika önce

Adıyaman'da İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi kent genelinde uygulama yaptı.

Adıyaman'da
Adıyaman'da İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi kent genelinde uygulama yaptı.

Jandarmanın 543 personelle gerçekleştirdiği uygulamada, 3 bin 619 kişinin genel bilgi taraması yapıldı. Uygulamada 950 araç kontrol edildi ve bazı sürücülere 6 bin 161 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, 142 umuma açık yer denetlendi ve 45 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi hakkında işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden denetim

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gelir Dairesi Başkanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi gümrük kaçağı ve sahte içki satışlarının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.


Ekipler, kent genelinde alkollü mekanlarda ve büfelerde uygulama yaptı. İş yeri sahipleri, uygulamadan memnun kaldıklarını belirterek, denetimlerin sadece yılbaşı öncesi değil, her gün yapılmasını istediklerini kaydetti.

Polis ekiplerinin denetimlerinin sürdürdüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:15 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 İlde Yılın Son Günü Okullar Tatil Edildi! Klip Çekimi İçin Tayland'a Giden Şarkıcı Aylin Coşkun, Okyanusta Fırtınaya Yakalandı

Çıkarıldığı Mahkemece Serbest Bırakılan DEAŞ'lı Ayşenur İnci, Başsavcılığın İtirazı Üzerine Tutuklandı Erdoğan, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Hindistan Liderlerine Yeni Yıl Mesajı Gönderdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 18:41:14. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da "Huzur ve Güven" Uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]