Adıyaman'da "Huzur ve Güven" Uygulaması

Adıyaman
'da İl Jandarma
Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı
ekipleri, yeni yıl öncesi kent genelinde uygulama yaptı.
Jandarmanın 543 personelle gerçekleştirdiği uygulamada, 3 bin 619 kişinin genel bilgi taraması yapıldı. Uygulamada 950 araç kontrol edildi ve bazı sürücülere 6 bin 161 lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca, 142 umuma açık yer denetlendi ve 45 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi hakkında işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı da gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden denetim
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ile Gelir Dairesi Başkanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi gümrük kaçağı ve sahte içki satışlarının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.
Ekipler, kent genelinde alkollü mekanlarda ve büfelerde uygulama yaptı. İş yeri sahipleri, uygulamadan memnun kaldıklarını belirterek, denetimlerin sadece yılbaşı öncesi değil, her gün yapılmasını istediklerini kaydetti. Polis
ekiplerinin denetimlerinin sürdürdüğü bildirildi.